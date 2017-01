Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Schlussquartal 2016 deutliche Gewinne verbucht, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: HighTech A (ISIN LU0101441672/ WKN 921559).Entscheidend für die Kursaufschläge sei die Wahl Donald Trumps gewesen. Habe im Vorfeld des Urnengangs noch große Unsicherheit geherrscht, seien die Kurse in die Höhe geschossen, nachdem sich der überraschende Ausgang abgezeichnet habe. In den gestiegenen Notierungen spiegele sich die Hoffnung der Marktteilnehmer wider, dass Trump sein Wahlversprechen von Steuersenkungen und höheren Staatsausgaben umsetze.

Den vollständigen Artikel lesen ...