Bern - Das Volk soll über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative abstimmen können. Nicht weniger als vier Bürgerkomitees haben am Dienstag die Referendums-Kampagne lanciert. Den meisten von ihnen geht es nicht um die Zuwanderung, sondern um die Demokratie.

Sie alle beurteilen das vom Parlament beschlossene Umsetzungsgesetz als nicht vereinbar mit der Bundesverfassung. Zunächst hatte der Tessiner Politologe Nenad Stojanovic das Referendum im Alleingang ergriffen. Er ist kein Gegner der Vorlage. Doch er sieht das Vertrauen in die direktdemokratischen Institutionen in Gefahr, wenn sich die Stimmbevölkerung nicht zur Vorlage äussern kann.

Damit überlasse man das Feld den populistischen Parteien, die der Classe politique "Landesverrat" vorwerfen könnten, erklärte er vor den Medien in Bern. Zudem würde das Referendum etwas Klarheit in das Verhältnis zur EU bringen. Dieses sei seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in einer Sackgasse.

Bei den drei anderen Komitees, die zusammen mit Stojanovic vor den Medien in Bern ihre Beweggründe erläuterten, handelt es sich ebenfalls um Bürgerbewegungen. Hinter einem davon steht die "Bürgerrechtsbewegung Schweiz", die sich vor allem aus Senioren zusammensetzt, hinter einem andern die Zuger Studentin Sandra ...

