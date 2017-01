ROUNDUP 3: SAP nach gutem Jahr mit selbstbewusstem Ausblick - Aktie steigt etwas

FRANKFURT - Europas größter Softwarehersteller SAP blickt nach einem überwiegend starken Jahr selbstbewusst nach vorne. Angetrieben vom schnell wachsenden Geschäft mit der Mietsoftware aus dem Internet legte das Unternehmen auch dank des traditionell starken Schlussquartals mit Lizenzsoftware ein robustes Wachstum hin. Die Geschäfte sollen sich vor allem im Jahr 2020 in mehr Gewinn und mehr Umsatz als bisher angepeilt auszahlen, wie der derzeit wertvollste Dax -Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei bereitet SAP auch die Präsidentschaft von Donald Trump kein Kopfzerbrechen - die USA sind der größte Einzelmarkt des Unternehmens.

ROUNDUP 2: Busch-Gruppe will Pfeiffer Vaccum übernehmen

MAULBURG/ASSLAR - Die Busch-Gruppe aus dem Schwarzwald hat für den Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum ein Bargebot vorgelegt. Je Pfeiffer-Aktie biete das Familienunternehmen 96,20 Euro, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Maulburg mit. Damit werde die TecDax -Gesellschaft mit rund 949 Millionen Euro bewertet. So will Busch die bereits bestehende Beteiligung von knapp 30 Prozent langfristig absichern und vom Wachstum des Marktes profitieren. Beide Unternehmen sollen auch künftig eigenständig agieren. Busch strebe eine "faire und angemessene" Vertretung im Pfeiffer-Aufsichtsrat an, sagte Sami Busch, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Gruppe, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Schaeffler will 2017 schneller wachsen

HERZOGENAURACH - Der Autozulieferer und Industriekonzern Schaeffler will im laufenden Jahr sein Wachstum beschleunigen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um vier bis fünf Prozent zulegen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Dabei dürfte die operative Marge (Ebit-Marge) zwischen 12 und 13 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr profitierte die Gesellschaft laut vorläufigen Zahlen von einem überdurchschnittlichen Wachstum der Automotive-Sparte. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro zu. Unbereinigt ergab sich ein Plus von etwa 0,75 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sondereffekten lag mit rund 1,7 Milliarden Euro etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Marge blieb mit 12,7 Prozent stabil.

ROUNDUP: Italien-Debakel bringt BT Group unter Druck

LONDON - Ein Bilanzskandal in Italien kommt den britischen Telekomkonzern BT Group teuer zu stehen. Weitergehende Untersuchungen hätten ergeben, dass die Bilanzen der italienischen Tochter in weit größerem Umfang aufgebläht wurden als gedacht, teilte der Konzern am Dienstag mit. Mit 530 Millionen britischen Pfund (614 Mio Euro) fallen die notwendigen Abschreibungen mehr als dreimal so hoch aus als ursprünglich angenommen. Die Erwartungen an Umsatz und Gewinn für das laufende Jahr musste BT zurückschrauben. Die Aktie stürzte an der Londoner Börse auf den tiefsten Stand seit 2008.

ROUNDUP: Etihad-Chef Hogan geht - Beteiligungen auf dem Prüfstand

ABU DHABI - Nach dem Abtritt von Air-Berlin-Chef Stefan Pichler tauscht auch die arabische Großaktionärin Etihad ihre Führungsspitze aus. Etihad-Chef James Hogan werde das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte verlassen, teilte die Fluggesellschaft aus dem Emirat Abu Dhabi am Dienstag mit. Auch Finanzchef James Rigney nimmt seinen Hut. Aufsichtsratschef Mohamed Mubarak Fadhel al-Mazrouei will die verlustreichen Beteiligungen wie an Air Berlin und Alitalia auf den Prüfstand stellen.

ROUNDUP: Philips droht erneut Ärger in den USA - Aktie unter Druck

AMSTERDAM - Der niederländische Elektrokonzern Philips hat dank seiner Gesundheits- und Medizintechnik im vergangenen Jahr kräftig verdient. Allerdings drohen dem Siemens-Konkurrenten genau in diesem Geschäftsfeld auch erneut Probleme in den USA. Philips führe derzeit Gespräche mit dem Justizministerium im Auftrag der Gesundheitsbehörde FDA, bei denen es um eine Überprüfung von Geräten aus dem Jahr 2015 und davor gehe, teilte das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mit. Philips hatte vor fünf Jahren Defibrillatoren in den USA zurückrufen müssen. Die Geräte werden unter anderem auf Intensivstationen und in Fahrzeugen des Rettungsdienstes eingesetzt, um die Herzfunktion von Patienten mittels Stromstoß wiederzubeleben.

ROUNDUP: Dupont vor Fusion mit Dow Chemical mit Gewinnsprung - Abschluss später

WILMINGTON - Der US-Chemiekonzern Dupont hat vor dem geplanten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Dow Chemical den Gewinn kräftig gesteigert. Angesichts der noch ausstehenden Genehmigung durch die Behörden rechnet der Konzern nun aber nicht mehr mit einem Abschluss im ersten Quartal 2017. Ein Abschluss sei nun im ersten Halbjahr 2017 zu erwarten, sagte Dow-Chef Ed Breen am Dienstag bei der Zahlenvorlage. Man befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit den Behörden.

Mischkonzern 3M will im laufenden Jahr weiter wachsen

ST. PAUL - Der US-Mischkonzern 3M will im laufenden Jahr weiterhin wachsen. 2017 dürfte der Umsatz aus eigener Kraft und bereinigt um Währungseinflüsse um 1 bis 3 Prozent zulegen, bekräftigte der Hersteller von Post-it-Zetteln und Touchscreen-Elementen am Dienstag bei der Zahlenvorlage. Der Gewinn je Aktie werde voraussichtlich auf 8,45 bis 8,80 Dollar klettern. 2016 lag der Wert bei 8,16 Dollar je Aktie - 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet.

Gerüchteküche um Generali brodelt: Angeblich erwägt Bank Intesa ein Angebot

MAILAND - Um den italienischen Versicherer Generali ranken sich neue Übernahmegerüchte. Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtete am Dienstag, die Bank Intesa Sanpaolo erwäge ein Übernahmeangebot für Generali. Die Aktien des Versicherers trieb das in die Höhe. Nach einem Kurssprung von mehr als elf Prozent wurden sie kurz automatisch vom Handel ausgesetzt. Zuletzt lagen die Papiere mit gut neun Prozent im Plus.

ROUNDUP/Großauftrag aus China: Maschinenbauer Manz spricht von Durchbruch

REUTLINGEN - Der angeschlagene Maschinenbauer Manz hat einen Großauftrag aus China an Land gezogen. Es seien Solar-Produkte für 263 Millionen Euro bestellt worden, deren Installation 2018 abgeschlossen sein soll, teilte Manz in Reutlingen mit. Zum Vergleich: In einem ganzen Jahr (2015) machte Manz Gesamtumsätze von 220 Millionen Euro.

ROUNDUP 2: IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr für Stahlkocher

SPROCKHÖVEL - Die IG Metall will die Beschäftigungssicherung zu einem der Schwerpunkte der aktuellen Stahl-Tarifrunde machen. Dabei werde es unter anderem um das Thema Altersteilzeit gehen, kündigte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft und NRW-IG Metall-Chef, Knut Giesler, an. Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte zuvor am Dienstag eine Forderung von 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die bevorstehende Tarifrunde beschlossen.

Yahoo-Kaufinteressent Verizon muss Gewinnrückgang hinnehmen

NEW YORK - Der Yahoo -Kaufinteressent Verizon hat im Schlussquartal 2016 einen Dämpfer einstecken müssen. Umsatz und Gewinn sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der US-Telekomkonzern am Dienstag in New York mitteilte. Analysten und Anleger waren enttäuscht - vorbörslich fiel die Aktie um zweieinhalb Prozent.

Arzneimittel helfen Johnson & Johnson nach oben

NEW BRUNSWICK - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) kann weiter auf sein Arzneimittelgeschäft bauen. Die Zuwächse in der Sparte sowie bei den Verbraucherprodukten (Neutrogena, Listerine, Bebe) trieben den Umsatz im vierten Quartal um 1,7 Prozent auf 18,1 Milliarden US-Dollar nach oben, wie Johnson & Johnson am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich um knapp 8 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar, was mehr war als Analysten erwartet hatten.

