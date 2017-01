NEW YORK (Dow Jones)--Am Dienstag dürften die Aktienkurse an der Wall Street einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Überschattet wird das Geschehen unverändert von den protektionistischen Bestrebungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen TTP besiegelt hat.

Trumps Politik werde mit jedem Tag isolationistischer, kommentiert David Buik von Panmure Gordon die Entscheidungen des neuen Präsidenten. In der Folge flüchteten sich die Anleger in Qualität, indem sie bevorzugt Staatsanleihen kauften, bis sie mehr Klarheit über die Pläne Trumps gewännen. Auch der jüngste Preisanstieg bei Gold sei Ausdruck der verbreiteten Unsicherheit.

Fürs erste könnte aber die in Schwung kommende US-Bilanzsaison die Anleger vom Grübeln über Trumps Politik ablenken. Am Dienstag müssen Quartalsausweise von - unter anderem - Alibaba, Johnson & Johnson, Dupont, Verizon und 3M verarbeitet werden. Nach Börsenschluss werden der Aluminiumkonzern Alcoa und Texas Instruments Zahlen vorlegen.

An Konjunkturdaten werden der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar und die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Dezember veröffentlicht.

Alibaba überzeugt mit Umsatz- und Gewinnsprung

Unter den vorbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen überzeugten besonders die von Alibaba. Der Internetkonzern hat den Umsatz um über 50 Prozent gesteigert. Beim Gewinn verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 38 Prozent, das sich ebenfalls sehen lassen kann. Die Aktie steigt vorbörslich auf nasdaq.com um 3,9 Prozent.

Der Chemiekonzern Dupont ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings muss das Unternehmen im laufenden Quartal wegen der noch laufenden Fusion mit Wettbewerber Dow Chemical eine Sonderbelastung verbuchen, die das Ergebnis je Aktie um voraussichtlich 0,15 Dollar mindern wird. Die Aktie sinkt um 0,2 Prozent.

Nicht gut kommen die Zahlen von Johnson & Johnson an, deren Aktie um 1 Prozent fällt. Der Pharmahersteller hat zwar Umsatz und Gewinn gesteigert, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Jahr.

Der Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich weniger umgesetzt und verdient, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie verliert 2,9 Prozent. Mit einem Minus von 0,9 Prozent zeigt sich die Aktie von 3M. Die Zahlen des Mischkonzerns lagen ungefähr im Rahmen der Erwartungen.

Gewinnmitnahmen am Anleihemarkt

Am US-Anleihemarkt nehmen die Anleger nach dem kräftigen Kursanstieg vom Montag Gewinne mit. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,44 Prozent.

Wenig Bewegung gibt es dagegen am Devisenmarkt. Der Euro kommt von seinem Tageshoch bei 1,0775 Dollar zurück und bewegt sich nun mit rund 1,0750 Dollar auf ähnlichem Niveau wie am Vorabend im späten US-Geschäft.

Der Goldpreis kommt um etwa 1 Dollar zurück auf 1.214 Dollar je Feinunze. Händler machen für das vorläufige Ende der Gold-Rally die Stabilisierung des Dollar verantwortlich. Ein festerer Dollar macht Gold, das in der US-Währung bezahlt wird, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum teurer.

Die Ölpreise machen nach dem Rücksetzer vom Montag etwas Boden gut. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuert sich um 0,7 Prozent auf 53,13 Dollar. Die Rohstoffanalysten der Commerzbank warnen jedoch, dass die protektionistischen Bestrebungen Donald Trumps dazu führen könnten, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird, wodurch es wieder zu einem Überangebot käme. Damit würden die Bemühungen der Opec um eine Förderbegrenzung konterkariert.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 3,3 1,14 5 Jahre 1,90 3,7 1,86 7 Jahre 2,23 4,0 2,19 10 Jahre 2,44 3,7 2,40 30 Jahre 3,02 3,1 2,99 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0750 +0,04% 1,0745 1,0736 +2,2% EUR/JPY 121,7870 +0,21% 121,5345 121,40 -2,2% EUR/CHF 1,0737 +0,07% 1,0729 1,0727 +0,2% EUR/GBP 0,8633 +0,45% 0,8612 1,1626 +1,3% USD/JPY 113,29 +0,18% 113,09 113,04 -3,1% GBP/USD 1,2449 -0,19% 1,2473 1,2484 +0,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 52,75 +0,7% 0,38 -2,8% Brent/ICE 55,63 55,23 +0,7% 0,40 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,67 1.218,53 -0,4% -4,86 +5,4% Silber (Spot) 17,14 17,23 -0,5% -0,09 +7,6% Platin (Spot) 985,80 983,00 +0,3% +2,80 +9,1% Kupfer-Future 2,69 2,65 +1,7% +0,04 +7,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 08:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.