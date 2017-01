Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,4 Prozent. Das erklärt die Regierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU). Offiziell will Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) den Bericht mit der neuen Prognose am Mittwoch vorstellen. Gabriels bisherige Projektion für 2017 aus dem Oktober 2016 lag bereits bei 1,4 Prozent Wachstum.

"Deutschland befindet sich wirtschaftlich auf Erfolgskurs", erklärte Pfeiffer dazu. Der deutsche Arbeitsmarkt sei in einer ausgezeichneten Verfassung. Die Zahlen der Erwerbstätigen insgesamt und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreichten neue Rekordwerte. Besonders wichtig sei, dass der Aufschwung bei den Menschen ankomme. So seien die realen Nettolöhne und -gehälter seit 2013 durchschnittlich um mehr als 1,5 Prozent pro Jahr gestiegen.

Dei meisten Forschungsinstitute und Wirtschaftsverbände haben jüngst Wachstumsraten in ähnlicher Größenordnung prognostiziert. Erst am Montag sagte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 1,3 Prozent Wachstum voraus. Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet einen Zuwachs um 1,5 Prozent, das Berliner DIW und das Essener RWI rechnen mit 1,2 Prozent und die Ökonomen des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit 1,3 Prozent Wachstum.

January 24, 2017

