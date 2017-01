Kulmbach - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" rät, bei der Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) an Bord zu bleiben.Die nächste Attacke des DAX-Titels auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,28 Euro sei vorerst gescheitert. Der Seitwärtstrend, in dem die thyssenkrupp-Aktie seit Anfang Dezember konsolidiere, setze sich damit fort. Bekannt geworden sei nun, dass thyssenkrupp in China ein neues Werk für Federn und Stabilisatoren errichten wolle. Ab 2018 sollten dort jährlich fünf Millionen Komponenten für Autobauer weltweit hergestellt werden. Rund 30 Millionen Euro würden dafür investiert, bis zu 200 neue Arbeitsplätze könnten geschaffen werden.

