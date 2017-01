Bad Marienberg - Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport hat heute (Dienstag) zum Start der Kampagne "30 Jahre EU-Bildungsprogramm Erasmus" in Berlin junge Menschen und Lehrer in Deutschland dazu aufgerufen, das Beste aus dem Programm zu machen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

