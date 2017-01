SPD-Chef Sigmar Gabriel will seinen Parteifreund Martin Schulz als Kanzlerkandidaten vorschlagen. Das habe Gabriel in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin bekanntgegeben, berichtet ein Teilnehmer der Sitzung. "Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine große Koalition mehr wollen. Für die stehe ich aber in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...