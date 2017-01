Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Schlussquartal 2016 deutliche Kursgewinne verbucht, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniStrategie: Flexibel (ISIN DE000A0KDYC7/ WKN A0KDYC).Grund hierfür sei die Wahl Trumps und sein in Aussicht gestelltes Konjunkturprogramm gewesen. Auch in Europa seien die Kurse deutlich gestiegen, vor allem im Dezember sei es bergauf gegangen: Ursache sei einmal mehr die Europäische Zentralbank (EZB) gewesen. Präsident Draghi habe zwar eine Verlängerung des Anleiheankaufprogramms angekündigt. Gleichzeitig werde das monatliche Volumen ab April gedrosselt. Gute Konjunkturdaten und gestiegene Inflationserwartungen hätten bereits im Oktober für höhere Renditen am US-Rentenmarkt gesorgt. Der Wahlsieg Trumps habe zusätzliche Dynamik gebracht. In Europa hätten sich die Gedankenspiele um eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) als belastend erwiesen. Auch hätten sich die Papiere den negativen Vorgaben aus den USA nur schwer entziehen können.

