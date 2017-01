Alibaba hat seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt. Im 4. Quartal erzielte man einen Umsatzsprung von 54 Prozent. Das Cloudgeschäft legt hierbei um 115 Prozent zu und der Entertainmentbereich sogar um 273 Prozent. Im Zuge der Zahlen wurde die Prognose für 2017 angehoben. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR mit den Details. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit den Aktien von Alphabet, T-Mobile US, Qualcomm und dem Dow Jones auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.