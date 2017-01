Das Thema Brexit lässt die Devisenmärkte nicht los. Heute hat der Supreme Court in Großbritannien entschieden, dass das Parlament darüber abstimmen muss. Regierungschefin Theresia May kann also keinen Alleingang durchziehen. Frank Wiedemann von Flatex blickt heute aber nicht nur auf das Pfund. Der Devisenexperte hat einen strategischen Handelsansatz für das Währungspaar EURUSD mitgebracht. Dabei beschäftigt sich Wiedemann mit wiederkehrenden Mustern. Wie Sie im Fall EURUSD davon profitieren können, erfahren Sie im folgenden Interview.