Der DAX pendelt weiterhin um die Marke von 11.550 Punkten herum. Ein sehr langweiliger Handel. Da hat sich zuletzt nichts geändert. Eine ganz komische Marktbewegung in so einer engen Spanne. Die Indikatorenlage ist weiterhin short und der DAX ist zuvor auch komplett in den Short-Modus gedreht. Nach oben ist bei einem Ausbruch über 11.630 Punkte Luft bis 11.800 Punkte. Unter 11.520 Punkten wird eine Korrektur bis 11.250 und 11.000 Punkte wahrscheinlich.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.570 Punkten.

Es gelten die Signalmarken 11.520 und 11.630/11.650 Punkte.

Short-Möglichkeit unter 11.520 Punkten und um 11.630 Punkte.

Solange 11.630 Punkte halten, ist verstärkt mit erneut nachgebenden Kursen zu rechnen.

Nach unten warten die Korrekturmarken von 11.250 und 11.000 Punkten, sowie das offene Gap bei 10.800 Punkten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen ...

