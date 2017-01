BERLIN (Dow Jones)--Der regierungsinterne Streit über die Verwendung des Haushaltsüberschusses 2016 in Höhe von 6,2 Milliarden Euro geht weiter. Die SPD beharrte am Dienstag in Berlin auf ihrer Forderung, das Geld für Investitionen zu verwenden. "In einer solchen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es richtig, diesen Haushaltsüberschuss zu investieren", forderte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und nannte die Bereiche Infrastruktur, Schulen und Digitalisierung. Die Union hingegen will das Geld zum Schuldenabbau einsetzen.

Der Nachtragshaushalt stehe in dieser Woche auf der Tagesordnung des Bundestages, betonte Oppermann. Leider habe man sich am Dienstag nicht auf die Verwendung des Überschusses einigen können. "Deshalb rufe ich dem Koalitionspartner zu: Wir brauchen eine Einigung, wir sollten eine Einigung finden, wir werden weiter verhandeln und sind optimistisch, dass wir das bald hinbekommen."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.