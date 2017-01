Amsterdam - Der niederländische Elektrokonzern Philips hat dank seiner Gesundheits- und Medizintechnik im vergangenen Jahr kräftig verdient. Allerdings drohen dem Siemens-Konkurrenten genau in diesem Geschäftsfeld auch erneut Probleme in den USA. Philips führe derzeit Gespräche mit dem Justizministerium im Auftrag der Gesundheitsbehörde FDA, bei denen es um eine Überprüfung von Geräten aus dem Jahr 2015 und davor gehe, teilte das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mit. Philips hatte vor fünf Jahren Defibrillatoren in den USA zurückrufen müssen. Die Geräte werden unter anderem auf Intensivstationen und in Fahrzeugen des Rettungsdienstes eingesetzt, um die Herzfunktion von Patienten mittels Stromstoss wiederzubeleben.

Als Ergebnis erwarte Philips eine "bedeutsame Auswirkung" auf den ...

