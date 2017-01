BERLIN (Dow Jones)--Das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der SPD ist entschieden. Der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel habe seinen Verzicht erklärt, erfuhr Dow Jones Newswires am Dienstag aus Partei- und Fraktionskreisen in Berlin. Stattdessen soll den Angaben zufolge der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz gegen CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel antreten.

January 24, 2017

