- 84 Prominente aus Sport, Wirtschaft und Kultur "karteln" zugunsten der Sky Stiftung und der Nicolaidis YoungWings Stiftung - Thomas Müller, FC Bayern-Profi und "YoungWings" Botschafter spielt mit und nimmt den Scheck entgegen - Erstmals gewinnt mit der Sängerin Claudia Koreck eine Frau das Turnier



Lieb gewonnene Traditionen soll man pflegen: Zum dritten Mal traten Schafkopf-Freunde für das "Michael Leopold Charity Schafkopf Turnier" im Salvatorkeller des Paulaner am Nockherberg an. Bei bayerischer Brotzeit und viel Konzentration an den Tischen spielten 84 Prominente, Freunde und Gäste nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch zugunsten der Sky Stiftung und der Nicolaidis YoungWings Stiftung. Am Ende kamen stolze 34.000 Euro für den guten Zweck zusammen.



Thomas Müller, FC-Bayern-Profi und Botschafter der Onlineberatungsstelle "YoungWings" nahm den Spendenscheck gemeinsam mit den Stiftungsvorständen Martina Münch-Nicolaidis, Nicolaidis YoungWings Stiftung, und Prof. Wolfram Winter, Sky Stiftung, entgegen. "Herz war heute Trumpf. Ein großartiger Abend mit einer herausragenden Spendensumme. Beide Stiftungen können damit in der Kinder- und Jugendarbeit viel bewegen. Besonders habe ich mich über die breite Unterstützung von Freunden und Spielern aus unterschiedlichen Vereinen und Sportarten gefreut.", so Thomas Müller nach dem hart umkämpften Turnier.



Schafkopfen gehört in Bayern zur Tradition wie Fußballspielen oder Skifahren. Neben Thomas Müller spielten u.a. die Ex-Fußballprofis Dieter Hoeneß, Hans Dorfner, Ludwig "Wiggerl" Kögl, Herbert Waas (UEFA Cup Sieger mit Leverkusen) und Peter Kupferschmidt (Europapokalsieger 1967 mit dem FC Bayern), der Co-Trainer des FC Schalke 04 Tobias Zellner, vom FC Augsburg Daniel Baier, Markus Feulner und Christoph Janker, 1860-Profis Kai Bülow und Jan Mauersberger, Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching mit Präsident und Ex-Profi Manfred Schwabl, Cheftrainer Claus Schromm sowie den Spielern Markus Einsiedler, Ulrich Taffertshofer, Seppi Welzmüller und Alexander Winkler. Aber nicht nur Fußballer können schafkopfen, sondern auch die Eishockeyspieler Konrad Abeltshauser und Maximilian Kastner vom Deutschen Meister EHC Red Bull München. Markus Janka und Klaus Kathan vom EC Bad Tölz, Trainerlegende Hans Zach und vom 10fachen deutschen Meister SC Riessersee Julian Eichinger und Christian Hummer sowie Tennis-Daviscup-Kapitän Michael Kohlmann gaben an den Spieltischen ebenfalls alles. Außerdem aktiv: Sky Experte Dietmar Hamann, Sky Reporter Uli Köhler, Gastronom Peter Inselkammer und Gattin Katharina, Sängerin Claudia Koreck, sowie Freunde und Verwandte von Thomas Müller und Michael Leopold.



Erstmals gewinnt mit der Sängerin Claudia Koreck eine Frau das Turnier



4 Frauen und 80 Männer: Am Ende setzt sich mit der Sängerin Claudia Koreck eine Frau in dem männerdominierten Turnier durch. Die stolze Siegerin freut sich nun darauf, ihr Talent auf dem großen Parkett unter Beweis zu stellen. Claudia Koreck holte nicht nur den Titel, sondern u.a. auch eine Wildcard für die Schafkopf Weltmeisterschaft im österreichischen Großarl. Und auch der 2. Platz bleibt in der Musikerfamilie. Der Schlagzeuger der Koreck-Band, Peter Kraus, nahm den Gewinn mit nach Hause. Dritter wurde Rudi Sperl. Tränen flossen bei den drei Letztplatzierten zwar nicht, sicherheitshalber gab es aber trotzdem ein Badetuch zum Trocknen und Trösten.



Sky Moderator Michael Leopold, Initiator des Turniers: "So traditionsreich wie das alljährliche Politiker-Derblecken am Nockherberg ist unser Charity-Schafkopfturnier zwar noch nicht, aber wir arbeiten hart daran. Nach inzwischen drei Turnieren und einem großartigen Spendenergebnis für beide Stiftungen lässt sich aber schon eine kleine Tradition erkennen."



Der Filmbeitrag zum "Michael Leopold Charity Schafkopf Turnier" läuft am heutigen Dienstag in den Rolling News auf Sky Sport News HD. Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Ursprung des "Michael Leopold Charity Schafkopf Turniers" liegt auf dem Golf-Platz



Was haben Golfen und Schafkopfen gemein? Auf den ersten Blick so gar nichts, hätte Sky Moderator Michael Leopold im Herbst 2014 nicht eine Golf-Wette gegen Thomas Müller verloren. Sein Einsatz war die Organisation eines Schafkopfturniers zugunsten der Nicolaidis YoungWings Stiftung, die Thomas Müller seit 2011 als Botschafter unterstützt. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Jahre ging das Turnier nun bereits in die dritte Runde.



Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren und Unterstützern des Abends: Allianz, Ebenhöh, infront Sports & Media, Lagardere Sports, KW AG, Metzgerei Schelkopf, Paulaner Brauerei, RoM Management GmbH, Sansibar, s.Oliver, Weber-Stephen, Wolf und der Bayerische Schafkopf-Club.



Informationen zu den Stiftungen



Über die Nicolaidis YoungWings Stiftung: Die Nicolaidis YoungWings Stiftung, 1998 aus eigener Betroffenheit gegründet, ist die bundesweite Anlaufstelle für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter von 49 Jahren. Mit ihren Hilfsangeboten bietet die Nicolaidis YoungWings Stiftung den Betroffenen vielfältige Möglichkeiten, sich mit der eigenen Trauer und dem Verlust auseinander zu setzen. Über die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen steht die Stiftung als professioneller Partner an der Seite junger Trauernder und setzt sich auf gesellschaftlicher Ebene für deren Bedürfnisse ein. 24 Stunden, an 7 Tagen in der Woche, können sich trauernde Kinder und Jugendliche über die Onlineberatungsstelle YoungWings Hilfe holen und sich mit anderen Jugendlichen anonym austauschen. Informationen finden Sie unter wwww.nicolaidis-youngwings.de.



Über die Sky Stiftung:



Die Sky Stiftung wurde im Januar 2008 gegründet, um Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung und eine gesunde Lebensweise zu begeistern. Mit der Unterstützung prominenter Sportler und namhafter Wissenschaftler fördert die Sky Stiftung Projekte, die die junge Generation für ein sportlich aktives Leben begeistern und über den Sport gesellschaftliche Werte wie Fairness, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Die Sky Stiftung setzt sich dabei insbesondere für jene Kinder ein, deren Zugangschancen zu Sportangeboten begrenzt sind, etwa weil sie aus sozial benachteiligten Familien stammen oder aus ihrer Heimat flüchten mussten. Mehr Informationen finden Sie unter www.sky-stiftung.de.~



