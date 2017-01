UTRECHT, Niederlande, 23. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das neuartige bispezifische Antikörper-Therapeutika entwickelt, gab heute den Abschluss einer globalen und strategischen Forschungskooperation mit Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) bekannt, die auf die Erforschung, Entdeckung und Entwicklung von bispezifischen Antikörpern unter Verwendung der proprietären Technologieplattform Biclonics® von Merus ausgerichtet sein wird. Der Vertrag gewährt Incyte die Exklusivrechte für bis zu elf Forschungsprogramme für bispezifische Antikörper, darunter auch für zwei der aktuellen vorklinischen Entwicklungsprogramme von Merus im Bereich der Immunoonkologie.

"Wir begrüßen diese transformative, globale Forschungskooperation und freuen uns darauf, gemeinsam mit Incyte an der Entwicklung neuer bispezifischer Antikörper zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Krankheiten zu arbeiten", erklärte Ton Logtenberg, Ph.D., Chief Executive Officer bei Merus. "Neben der Erweiterung unserer Pipeline stärkt diese Vereinbarung unsere Bilanz, denn wir werden mit zusätzlichen Ressourcen und größerer strategischer Flexibilität die Palette unserer führenden Produkte im klinischen Bereich weiter ausbauen können."

Gemäß den Kooperationsbedingungen hat sich Incyte verpflichtet, an Merus eine Vorauszahlung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar zu leisten und 3,2 Millionen Merus-Aktien zu einem Preis von 25 $ pro Aktie zu erwerben, die ein Investitionsvolumen von 80 Millionen US-Dollar darstellen. Für eines der aktuellen präklinischen Programme behält Merus alle Rechte für die Entwicklung und Vermarktung des zugelassenen Produktes in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus behält Merus sich die Möglichkeit zur Kofinanzierung von Produktkandidaten vor, die aus zwei weiteren Programmen hervorgehen können. Für die anderen acht Programme wurde vereinbart, dass Merus berechtigt ist, für Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteine pro Programm potenzielle Zahlungen von bis zu 350 Millionen US-Dollar zu erhalten. Sollten in allen acht Programmen in allen Regionen alle Meilensteine erreicht werden, ergibt sich daraus ein möglicher Gesamtbetrag von etwa 2,8 Milliarden US-Dollar - zusätzlich zu den gestaffelten Lizenzgebühren von 6 bis 10 Prozent für den globalen Vertrieb.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung "Biclonics®" innovative Therapeutika aus bispezifischen Human-Antikörpern entwickelt. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.merus.nl (http://www.merus.nl/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin dargelegten historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung Vorhersagen, Schätzungen und andere "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Finanzen und die klinischen Entwicklungen von Merus, der Frage, ob eines der Programme im Rahmen der Zusammenarbeit erfolgreich sein wird, ob und wann Merus eine der erwarteten oder möglichen Zahlungen im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten wird, sowie der Höhe dieser Zahlungen an Merus. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren Erwartungen abweichen. Dazu zählen unerwartete Entwicklungen und Risiken in Bezug auf: die mit den Kooperationsprogrammen verbundenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, den teuren und unkalkulierbaren klinischen Entwicklungsprozess, die Möglichkeit, dass die Ergebnisse der klinischen Studien nicht erfolgreich sind oder nicht ausreichen, um geltende gesetzliche Normen zu erfüllen, oder weitere Entwicklungsarbeit notwendig machen, andere wirtschaftliche oder Marktfaktoren, unerwartete Verzögerungen, die Fähigkeit von Merus mit Parteien mit größeren finanziellen oder anderen Ressourcen zu konkurrieren, die Fähigkeit von Merus, seine genehmigten Produkte zu kommerzialisieren und zu vermarkten, größere Ausgaben, als erwartetet, und andere wichtige Faktoren, die in dem endgültigen Prospekt von Merus aufgeführt sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 20. Mai 2016 bezüglich unseres Antrags auf Börsenzulassung auf Formular F-1 eingereicht wurde, sowie andere bei der SEC eingereichte Berichte. Merus lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich ab. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Merus zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

