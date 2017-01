Frankfurt - In der Woche zum 20. Januar 2017 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 0,4 Mrd EUR auf 280,8 Mrd EUR.

Den vollständigen Artikel lesen ...