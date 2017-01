Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Crown Bioscience International (TWSE-Tickersymbol: 6554) und ein globaler Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Onkologie- und Stoffwechselerkrankungsforschung anbietet, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen seine Serviceleistungen in einen neuen Therapiebereich ausdehnt und dazu eine Geschäftsabteilung Entzündungserkrankungen unter der Bezeichnung Inflammatory Disease Division ins Leben ruft.



Nach einem signifikanten Wachstum im Jahr 2016 und aufgrund des steigenden Bedarfs für die Dienstleistungen und Modelle im Hinblick auf translationale Forschung, Immun-Onkologie sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen dehnt CrownBio nunmehr seine Angebotspalette in den Bereich Entzündungserkrankungen aus, der als Geschäftsabteilung mit der Ernennung von Dr. Joel Tocker als Executive Director, Leiter Inflammation, ins Leben gerufen wird. Diese Unternehmensinvestition erfüllt einen erheblichen, bisher ungedeckten Bedarf an medizinischer Forschung über Autoimmun- und Entzündungserkrankungen.



Tocker verfügt über umfangreiche Erfahrung im Fachgebiet Entzündung und war früher bei Janssen für die präklinische Entwicklung von Molekülen verantwortlich, die auf Autoimmun-, Entzündungs- und Atemwegserkrankungen abzielen. Außerdem leitete er bei Amgen Projekte, bei denen immunregulatorische Moleküle bei Entzündungs- und Lungenerkrankungen im Fokus standen.



"Der Ausbau unserer wissenschaftlichen Expertise in den Forschungsbereich der entzündlichen Erkrankungen ist eine natürliche Weiterentwicklung und ergänzt unsere bestehenden wissenschaftlichen Kompetenzen zur Onkologie, Immun-Onkologie und Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen", erklärte Jean-Pierre Wery, CEO. Er fügte hinzu: "Angesichts der Tatsache, dass Entzündungen im Zentrum der Tumorgenese und des metabolischen Syndroms stehen, haben unsere Klienten zunehmend Anfragen zur Unterstützung gestellt, um das Kontinuum des Krankheitsprozesses weiter zu erforschen."



"Das Team von CrownBio und unsere Kunden freuen sich sehr darüber, mit dem Beitritt von Dr. Tocker zusätzliche wissenschaftliche Expertise im Team zur Verfügung zu haben und in ein neues Therapiegebiet vorzustoßen, dass so eng mit unseren bereits etablierten Forschungskompetenzen verflochten ist", sagte Laurie Heilmann, Senior Vice President Global Strategy, Business Development und Marketing bei CrownBio. Sie erläuterte: "Wir glauben, dass die Erweiterung in das Therapiegebiet Entzündung ein Zeugnis für unser Engagement ist, durchgängige wissenschaftliche Technologielösungen mit einem breiten Spektrum bereitzustellen, die zum Erfolg unserer Kunden beitragen und deren Programme zur Arzneimittelentwicklung fördern."



Weitere Informationen über den Einsatz von CrownBio für den Fortschritt der Arzneimittelforschung in den Gebieten Onkologie und Stoffwechselerkrankungen finden Sie unter www.crownbio.com.



Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Förderung der Onkologie- und Stoffwechselerkrankungsforschung anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience Kunden, herausragende klinische Kandidaten bereitzustellen. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/351602/crown_bio_Logo.jpg



OTS: Crown Bioscience Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120162 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120162.rss2



Pressekontakt: Federica Parisi Crown Bioscience Inc. fparisi@crownbio.com