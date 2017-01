Zur Freude der Hersteller und Händler verkaufen sich Süßwaren gut. Besonders der Export boomt seit 40 Jahren. Doch der Brexit und der aufkeimende Protektionismus in den USA sorgen die Branche.

Bei Süßwaren und Knabberartikel greifen die Verbraucher in Deutschland weiterhin gerne zu. Ganz oben in der Gunst von Naschkatzen stehen Schokoladenwaren, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie am Dienstag in Köln im Vorfeld der weltgrößten Internationalen Süßwarenmesse ISM mittelte. Bei einer Produktion im Wert von 5,4 Milliarden Euro lag der Pro-Kopf-Verbrauch im vergangenen Jahr hier bei 9,74 Kilogramm.

Durch günstige Preise lassen sich die Konsumenten aber auch von anderen Süßwaren verführen. Insgesamt verzehrten sie 2016 Naschereien im Wert von gut 8 Milliarden Euro, ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beliebt sind die Erzeugnisse der Branche darüber hinaus auch im Ausland: Die Hälfte der gesamten ...

