Frankfurt - Die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission bezeichnet die bisherigen Winterschäden an den Winterweizenpflanzen in der Europäischen Union als relativ geringfügig, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Dies gelte darüber hinaus auch für Länder wie die Ukraine und Russland. In Teilen Ungarns, der Slowakei, Rumäniens, Dänemarks und Südschwedens habe es allerdings örtliche Frostschäden gegeben. Insgesamt allerdings habe sich die Frosttoleranz des Wintergetreides vor allem in der Mitte der EU und den östlichen Teilen Europas sowie der Schwarzmeerregion deutlich verbessert. In den südlichen und westlichen Teilen der EU seien die Pflanzen allerdings gegen einen Frosteinbruch schlechter geschützt, da die Pflanzen nicht ausreichend ausgehärtet seien. Weite Teile Frankreichs und Deutschlands würden eine mittlere Position einnehmen.

