Der Bund der Steuerzahler lehnt Bagatellsteuern wie eine Katzensteuer ab. "Aufwand und Ertrag würden in keinem Verhältnis stehen", sagte die Steuerexpertin des Verbands, Isabel Klocke, dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe).

Zuvor hatte sich der Deutsche Jagdverband für eine solche Abgabe ausgesprochen, um eine Senkung der Zahl der Katzen ohne Besitzer in Deutschland zu erreichen. "Angesichts von 2,5 Millionen besitzerlosen, unterernährten Katzen, die die Artenvielfalt gefährden, fordern wir, dass Katzenbesitzer mehr Verantwortung übernehmen", so Verbandspräsident Hartwig Fischer in der "Bild".