Es gibt viele scheinbar heilige Regeln, vor allem wenn es um das liebe Geld gibt. Doch mancher Spruch ist schlicht falsch, ein Mythos. Andere sind mehr als wahr. Experten machen den Test.

Was der Nachbar, ja sogar der enge Freund verdient, geht uns nichts an. Wie er sein Geld anlegt auch nicht. Überhaupt sind finanzielle Dinge geheim zu halten. Das ist in Deutschland, mehr noch als in anderen Ländern, ungeschriebenes Gesetz. Ganz klar: Über Geld spricht man nicht!

Ob aus Neid, Missgunst oder Angst - Finanzen sind selten ein Thema. Dabei müssen doch nicht immer gleich alle Geheimnisse verraten werden. "Man kann auch über Geld reden, ohne gleich die eigene Steuererklärung zu veröffentlichen", sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt von der Dekabank. Er ist überzeugt: "Über allgemeine Geldthemen mit praktischen Hinweisen für die eigenen Finanzen wird zu wenig gesprochen. Die Deutschen gehen lieber zum Zahnarzt als zum Anlageberater." Und die meisten tauschen sich auch lieber über ihre Gesundheit oder ihre Krankheiten aus als über Zinsen oder Dividenden.

Über Geld spricht man nicht? Das ist definitiv kein guter Ratschlag? Dieser Spruch ist ganz klar ein Mythos und keine Weisheit. "Wer über Geld nicht spricht, begeht einen großen Fehler", ist auch Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank, überzeugt. Aber eigentlich gibt es in Deutschland auch nicht viel, worüber es sich zu sprechen lohnt. Die Bundesbürger legen ihr Geld extrem konservativ an. Sie bevorzugen Spareinlagen und meiden Aktien.

Nur gut neun Millionen Aktionäre und Aktienfondsbesitzer zählt das Deutsche Aktieninstitut (DAI). Das sind rund 14 Prozent der Bevölkerung. Alle anderen lassen die Finger von dieser Anlageform. "Die Deutschen sparen sich lieber mit Zinsprodukten ärmer statt sich über Aktien am Produktivkapital der ...

