Zürich - UBS gab heute einen Fünfjahresplan bekannt, um ihr Know-how im Hinblick auf die Betreuung ihrer weiblichen Kundschaft im Wealth Management signifikant zu verstärken. Die Bank hat in den letzten zwei Jahren verschiedene Ansätze entwickelt und getestet, mit denen sie gezielter auf die Ansprüche von Kundinnen eingehen kann. Jetzt sollen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der gesamten Organisation Anwendung finden.

So haben die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre gezeigt, dass es für Frauen im Unterschied zu Männern viel wichtiger ist, mit ihrer Anlagetätigkeit positive gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Gemäss dem Center for Talent Innovation wollen 88% der Frauen in Unternehmen investieren, die zu sozialem Wohlergehen beitragen [1]. Gemäss neuen Daten von UBS könnten Frauen bis 2021 potenziell Anlagen im Wert von USD 2,3 Bio.[2] zugunsten des Gemeinwohls tätigen.

Ausserdem legen Frauen Wert auf einen Dialog, bei dem ihre Wertvorstellungen stärker im Vordergrund stehen als die reine Anlageperformance. UBS Wealth Management will daher beim Beratungsdialog auch den Verwendungszweck des Vermögens mit einbeziehen, gestützt auf vier Kerndimensionen: Business, Investments, Family und Legacy.

Insbesondere wird UBS Wealth Management Folgendes umsetzen:

Einbettung einer weiblichen/geschlechtsspezifischen Perspektive in allen Standardprozessen und standardmässige Erhebung der Kundenzufriedenheit nach Geschlecht. Etablierung eines Advisory Board, in dem Mitglieder mit verschiedenen Hintergründen und Interessen vertreten sind. Weiterentwicklung des Produktangebots unter den Gesichtspunkten Nachhaltigkeit, Diversität und Nutzung langfristiger Anlagechancen sowie Schulung der Kundenberater, damit sie in Vermögensfragen noch stärker als bisher eine ganzheitliche und wertfokussierte Sichtweise einbringen können. Umsetzung weiterer Massnahmen zugunsten eines vielfältigen und integrativen Arbeitsumfelds sowie weiterer Schritte mit dem Ziel, den Anteil weiblicher Führungskräfte von einem Viertel auf einen Drittel zu erhöhen.

UBS Wealth Management plant zudem die Lancierung einer Bildungsinitiative in Zusammenarbeit mit ...

