Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Autobauers Peugeot von 13,80 auf 19,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Stefan Burgstaller erhöhte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnprognosen (Ebit) für die europäischen Branchenunternehmen in den Jahren 2016 bis 2020 um in Schnitt 5 Prozent. Damit trug Burgstaller unter anderem der Aufwertung des US-Dollar nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Rechnung. Die Franzosen besäßen derweil eine starke Produktpipeline, die sich allerdings wohl erst von 2018 an positiv bemerkbar machen dürfte./la/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0079 2017-01-24/16:20

ISIN: FR0000121501