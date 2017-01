Zürich (ots) - Am 31. März 2017 feiert der Campaigning Summit

Switzerland sein erstes Jubiläum: nämlich das fünfjährige Bestehen.

Die Teilnehmenden dürfen sich daher auf ein abwechslungsreiches

Tagesprogramm gefasst machen.



Neben dem Rahmenprogramm, bei dem eindeutig «Campaigning» im Fokus

steht, reiht sich ein erfrischendes Highlight ein. Das ansonsten eher

wissenschaftliche Referenten-Set erhält Zuwachs durch Stuart Goodman,

seines Zeichens Spezialist für Lachyoga, der nach der Mittagspause

ein Referat zur Auflockerung zum Thema «Lachyoga» halten wird. Die

Veranstalter gehen davon aus, dass um 13:00 lautes Lachen aus dem

Papiersaal im Zürcher Sihlcity ertönen wird.



Lachyoga mit Stuart Goodman



«Lachyoga stärkt das Immunsystem und steigert unser Wohlbefinden

enorm. Es handelt sich um eine neue, wissenschaftlich bewiesene

Methode, die auf grundlosem Lachen und Hasya Yoga aus Indien basiert.

Lachyoga verbindet Menschen auf einfache Art und Weise, hilft

Konflikte zu lösen und macht fit und erfolgreich für den Alltag.

Lachyoga macht Spaß, wer viel lacht ist glücklicher, erfolgreicher

und gesünder, denn intensives Lachen löst im Gehirn Glückssignale

aus.», so Stuart Goodman, Trainer, Coach und Inhaber von Goodman

Creative Learning GmbH.



Neben Stuart Goodman referieren auch Jonathan Ellis (British Red

Cross), Operation Libero, Markenstratege Michael Brandtner,

Campaigning-Pionier Peter Metzinger und Zukunfts-Koryphäe Yuri van

Geest auf dem Campaigning Summit Switzerland.



Sie werden Inputs zu Tools, Markenstrategien, Organisation und die

exponentielle Entwicklung der künstlichen Intelligenz liefern. Vor

allem stehen aber auch die Themen Chatbots, Machine Learning und

künstliche Intelligenz im Fokus - und die Frage danach, was diese für

Kampagnen, Marketing und Kommunikation bedeuten. Wie sollen sich

Unternehmen, NGOs, Verbände und Agenturen optimal auf den digitalen

Wandel vorbereiten und wie können wir die Menschen weiterhin bewegen?

«Mit Campaigning in die Zukunft» heisst das Motto. In den Pausen gibt

es wieder BarCamp-Sessions und am Vortag (neu) business campaigning

Workshops.



Wenn sich am Campaigning Summit Switzerland die Crème de la Crème

der Changemaker aus den Bereichen Campaigning, Business Development,

Innovation, Marketing, Kommunikation, Politik, Lobbying und

Wirtschaft treffen, geht es um «Networking, Inspiration und

voneinander lernen».



Es handelt sich um den Event für alle Vordenker und Visionäre der

Schweiz. Mit Campaigning in die Zukunft! Tickets gibt es

unter: www.ticketino.com/CSCH17



