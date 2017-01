Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-24 / 16:01 *PRESSEMITTEILUNG* *YIELCO schließt Infrastruktur I über dem Zielvolumen bei 310 Mio. EUR und erweitert den Vorstand um Direktinvestmentexperten.* _München, 24. Januar 2017 - Die YIELCO Investments AG, spezialisierter Investor in Alternative Anlagen, gibt das erfolgreiche Final Closing für ihren Infrastruktur Dachfonds I mit einer Kapitalisierung von rd. 310 Mio. EUR - damit über dem ursprünglichen Hard Cap - bekannt._ YIELCO Investments AG, ein auf Investmentlösungen im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity (Special Situations) spezialisierter Finanzdienstleister, hat am 31. Dezember 2016 das finale Closing seines Multi-Manager-Programms "YIELCO Infrastruktur I" mit einem Zeichnungskapital von rd. 310 Mio. EUR erreicht. Die Gruppe der Investoren umfasst schwerpunktmäßig namhafte deutsche Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen, die mit ihrer Zeichnung Zugang zu einem global diversifizierten Infrastrukturportfolio erhalten. Uwe Fleischhauer, Vorstandsmitglied der YIELCO Investments AG und Head of Infrastructure, ist überzeugt: "Das eher konservative Rendite- und Risikoprofil von YIELCO Infrastruktur I ist die bevorzugte Anlagestrategie vieler institutioneller Investoren. Unser diversifiziertes Programm ist bereits in einem frühen Stadium in einem gut eingeschwungenen Zustand mit positiver Rendite - die erfolgreiche Beimischung von Sekundärmarktbeteiligungen hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet." Die Anlagestrategie des Dachfonds fokussiert sich auf Marktsegmente, die nachhaltig attraktive Renditen generieren. Dies gilt insbesondere für den Bereich Small- und Mid-Market, der außerhalb des preisintensiven Wettbewerbs bei größeren Core-Transaktionen angesiedelt ist. Vor allem erfahrene Fondsmanager, die bei ihren Portfoliounternehmen proaktiv Wertsteigerungsmaßnahmen umsetzen, stehen im Fokus von YIELCO. Die Investitionen sind zugleich global über Sektoren und Strategien sowie auch über die Zeitachse signifikant diversifiziert, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Da der Bedarf an privaten Investitionen in Infrastruktureinrichtungen global weiter zunehmen wird, eröffnen sich hier für Investoren interessante Opportunitäten, ihre Portfolios breiter zu diversifizieren und die Ertragskraft zu steigern. Dementsprechend wird das Nachfolgeprodukt "YIELCO Infrastruktur II" mit gleichen Strategieschwerpunkten im zweiten Quartal 2017 aufgelegt. In diesem Zusammenhang wurde das YIELCO-Team weiter verstärkt: Zum 1. November 2016 wurde Dieter Weiss zum weiteren Vorstand der YIELCO Investments AG berufen. Dieter Weiss war zuvor kaufmännischer Leiter der TransnetBW GmbH, einer 100%igen Tochter der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, und verstärkt mit seiner ausgewiesenen Direktinvestmentexpertise als Co-Head den Bereich Infrastruktur. Hierzu Dieter Weiss: "Der zunehmende Zuspruch deutscher Investoren zeigt, dass YIELCO mit seinem erfahrenen und stetig wachsenden Team, dem fokussierten Produktprogramm und nicht zuletzt seiner attraktiven Gebührenstruktur, die eine hohe Interessengleichrichtung zwischen Investoren und Manager garantiert, die Wünsche und Anforderungen institutioneller Investoren besonders gut versteht und umsetzt." *Über YIELCO Investments AG* YIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger, spezialisierter Investor und Service-Anbieter im Bereich Alternativer Anlagen. Die Gesellschaft betreut aktuell ca. 1,6 Milliarden EUR an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. *YIELCO Investments AG* Karlstrasse 66 ¦ 80335 München ¦ Deutschland www.yielco.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/yielco/527291.html [1] Bildunterschrift: Dieter Weiss Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VBFGKRKPEF [2] Dokumenttitel: Pressemeldung: YIELCO Investments AG Emittent/Herausgeber: YIELCO Investments AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 527291 2017-01-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e0f616443ff60f25a8afc9c5ac7c5511&application_id=527291&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=683f645c7de61e5b005fe68c4c1487ec&application_id=527291&site_id=vwd&application_name=news

