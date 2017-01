New York - Die Anleger am New Yorker Börsenparkett haben auch am Dienstag zunächst nur zögerlich agiert. Bange Blicke auf die künftige Wirtschaftspolitik unter Donald Trump bremsten einmal mehr die Risikobereitschaft, hiess es.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel mit plus 0,02 Prozent bei 19'803,85 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,09 Prozent auf 2267,23 ...

