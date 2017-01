Bad Marienberg - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, gibt hiermit bekannt, dass die heutige Anleihegläubigerversammlung unter dem einzigen Tagesordnungspunkt auf Antrag eines Gläubigers den Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger ermächtigt hat, in der Insolvenzgläubigerversammlung der Durchführung einer übertragenden Sanierung der Gesellschaft auf der Basis des Angebots eines potenziellen Investors zuzustimmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

