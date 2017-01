Leipzig (ots) -



- Querverweis: Das Presseheft liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Am 5. Februar, 20.15 Uhr sendet Das Erste einen neuen MDR-Tatort aus Weimar - mit Nora Tschirner und Christian Ulmen als ermittelnde Hauptkommissare. Der Pressefolder als PDF-Datei bietet dazu zahlreiche Informationen. Der Film selber ist über den Pressedienst von Das Erste als Stream unter https://presse.daserste.de abrufbar. Ergänzendes Fotomaterial gibt es auf www.ard-foto.de.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresse