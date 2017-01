Nürnberg (ots) - Erstmals rollt die Spielwarenmesse auf ihrer PressPreview einen Tag vor dem offiziellen Messestart den roten Teppich aus: Um 9.00 Uhr erwartet Sie eine zehnminütige Laufsteg-Show, auf der die Spielwarenhersteller ihre Produkte medienwirksam in Szene setzen - moderiert vom TV-Publikumsliebling Jorge González. Im Anschluss daran präsentieren 55 Aussteller ihre Innovationen wie gewohnt an den Ständen mit vielfacher prominenter Unterstützung.



Jorge González steht den Pressevertretern für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse richten Sie bitte bis spätestens Donnerstag, den 26. Januar 2017, Ihre Anfrage per E-Mail an: s.wisotzki@spielwarenmesse.de.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Mit freundlichen Grüßen Scarlett Wisotzki Press Officer



Terminüberblick: Do., 26.1.2017, Hauptpressekonferenz der Spielwarenmesse um 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Mitte, Saal Brüssel



1.-6.2.2017 Spielwarenmesse Messezentrum Nürnberg, www.spielwarenmesse.de



Mo., 6.2.2017 Schlusspressekonferenz der Spielwarenmesse um 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, Ebene 1, Raum Hongkong



