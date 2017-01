Frankfurt - Seit Freitag ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten, so die Analysten der Helaba. In den vergangenen Monaten habe er zahlreiche vollmundige Versprechen gemacht, was er alles "am ersten Tag im Amt" tun würde. Als Test für den weiteren Ausblick über seine Amtszeit würden die Analysten der Helaba ihn beim Wort nehmen und überprüfen, wie viel er davon tatsächlich umgesetzt habe.

