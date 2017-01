Mit Donald Trump als Präsident könnte sich die Erholung der Rohstoffpreise fortsetzen. Große Infrastruktur-Projekte in den USA und auch in China könnten die Nachfrage nach Industriemetallen stabil halten. Ein Ausblick auf das Rohstoff-Jahr 2017.Nach drei Jahren fallender Preise vollzog der Rohstoff-Sektor im Jahr 2016 eine Trendwende. Der Rohstoff-Index des Commodity Research Bureau (CRB) legte seit seinem Tief zur Zeit der Finanzkrise um 13 Prozent zu. Allein Öl verteuerte sich im vergangenen Jahr um 50 Prozent, auch weil die wichtigsten Ölproduzenten nun an einem Strang ziehen und die Überproduktion bekämpfen wollen, um den Preis wieder anzutreiben.

