Das Online-Magazin AN!gesagt bietet über Infos zu den Themen Sparen und Online-Shopping auch brandaktuelle News. Bunte Infografiken, die gratis und lizenzfrei zur Verfügung stehen, fallen dank einzigartigem Design sofort ins Auge und versorgen Leser mit interessanten Fakten. In der Aktuellsten werden Ernährungstrends mithilfe bunter Layouts erklärt und miteinander verglichen.



Vegetarier und Veganer galten bis vor mehreren Jahren noch als absolute Randgruppe. Heute ist es zum Trend geworden auf Fleisch- und Tierprodukte zu verzichten und es lässt sich beobachten, wie in deutschen Städten vegane Restaurants und Supermärkte nur so aus dem Boden sprießen. Wer hat sich da nicht schon mal gefragt, woher die Idee der fleischlosen Ernährung eigentlich kommt und wo die Grenzen zwischen Vegetarismus und Veganismus liegen?



Die brandneue Infografik von AN!gesagt lässt keine Frage zu den Unterschieden beider Lebensstile offen: Wussten Sie, dass in Westdeutschland signifikant mehr Vegetarier leben, als in Ostdeutschland? Schon mal von einem Ovo-Lacto-Vegetarier gehört? Und was hat Veganismus eigentlich mit Nagellack zu tun? Ein Blick auf die farbenfrohe Infografik verrät sowohl Fleischliebhabern als auch überzeugten Veganern und Vegetariern erstaunliche Fakten über die Ernährungstrends:



- In Dresden und Berlin ist der Fleischkonsum am höchsten, in Frankfurt am niedrigsten. - Ganze 84% der Deutschen essen einmal wöchentlich Fleisch. - Die meisten deutschen Vegetarier sind Frauen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren.



Infografiken eignen sich ideal als Blickfang und ergänzen redaktionelle Beiträge auf wirksame Weise. Sämtliche Infografiken, die im Online-Magazin AN!gesagt erscheinen, stehen für eigene Zwecke zur Verfügung und dürfen frei genutzt werden. Falls Sie Interesse an den Grafiken oder Fragen zu kommenden Themen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.



