BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat den Verzicht von Sigmar Gabriel auf den Posten des SPD-Chefs offiziell bestätigt. Gabriel habe den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidaten vorgeschlagen, erklärte Oppermann am Dienstag in Berlin. Da in der SPD alle der Meinung seien, dass Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in eine Hand gehörten, "ist es folgerichtig, dass Sigmar Gabriel seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt hat", sagte Oppermann. Gabriel habe der Fraktion seine Entscheidung vorgetragen und sei mit lang anhaltendem Beifall bedacht worden.

Oppermann zufolge sollte am Dienstagabend die Parteispitze zusammentreten, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Fraktion habe er für Mittwoch um 12 Uhr zu einer Sondersitzung eingeladen, sagte Oppermann.

Eigentlich hatte sich Gabriel offiziell erst am Wochenende zu einer möglichen Kanzlerkandidatur erklären wollen. Ein Stern-Interview mit Aussagen zu einem Verzicht machte diese Pläne zunichte. Oppermann sagte, er habe von dem Interview nichts gewusst. Er wisse aber schon "seit längerem", dass Gabriel Zweifel gehabt habe, ob er der richtige Kanzlerkandidat für die SPD sei.

Gabriel sei siebeneinhalb Jahre lang Parteivorsitzender gewesen, sagte Oppermann. Dies sei der längste Zeitraum seit der Amtszeit von Willy Brandt. Er habe der SPD in einer kritischen Situation viel Stabilität und Kontinuität gegeben und wichtige Forderungen während der Koalitionsverhandlungen mit der Union durchgesetzt.

