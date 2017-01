Beim Börsentag Dresden konnte Holger Scholze dem Börsenkorrespondenten Mick Knauff entlocken, was es mit seinem berühmten Kugelschreiber auf sich hat. Ein Zauberstab sei es nicht, auch wenn dieser manchmal gefragt wäre. Für den Marktbeobachter geht es derzeit vor allem um den Zusammenhalt in Europa. Dennoch traut er dem DAX so einiges zu. Außerdem gehören Amazon, Facebook, Procter & Gamble, Bayer, Fresenius, FMC, Henkel, SAP, Hugo Boss, Geberit und Fielmann zu seinen Favoriten.