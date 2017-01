Der Weg für den Zusammenschluss der Raiffeisen Bank International (RBI) mit ihrer Mutter Raiffeisen Zentralbank (RZB) ist frei.

Die Aktionäre des auf Osteuropa fokussierten Geldhauses nickten die Fusion am Dienstag auf einer Sonder-Hauptversammlung mit deutlich mehr als der erforderlichen Dreiviertel-Mehrheit des anwesenden Kapitals ab.

Die RZB wird nun wie angekündigt auf die Osteuropatochter RBI verschmolzen. Das fusionierte Institut werde weiter unter dem Namen Raiffeisen Bank International an der Wiener Börse gelistet bleiben. Der Zusammenschluss tritt nach Eintragung im Firmenbuch etwa Ende März in Kraft und gelte dann rückwirkend per 30. Juni 2016. Neuer Vorstandschef und Nachfolger von Karl Sevelda werde künftig der derzeitige Risikovorstand Johann Strobl.

Durch die Fusion erhoffen sich die Banken vor allem eine Stärkung des Eigenkapitals. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...