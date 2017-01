Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag uneinheitlich präsentiert. Langlaufende Staatsanleihen legten Kursverluste hin, am kürzeren Ende fand kaum Bewegung statt - die Renditen blieben unverändert. Der Euro-Bund-Future sank leicht.Wenig neue Konjunkturdaten sind am Dienstagnachmittag nach der Einkaufsmanagerindex-Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...