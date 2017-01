Aldevron, ein Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, das auf die Produktion von Plasmid-DNA, Proteinen und Antikörper spezialisiert ist, hat eine Wachstumsinvestition von TA Associates erhalten, einer führenden, globalen, wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaft. Die Geschäftsleitung von Aldevron behält einen erheblichen Eigentumsanteil an dem Unternehmen und wird es weiterhin führen. Finanzielle Einzelheiten über die Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Gegründet 1998, stellt Aldevron Biologika für forschungsrelevante, klinische und diagnostische Anwendungen her. Die Produkte des Unternehmens werden zur Herstellung neuartiger Behandlungsmöglichkeiten für ein breites Spektrum von Indikationen verwendet, darunter Krebs, Infektionskrankheiten, pädiatrische Störungen und seltene Erkrankungen. Die Spezialprodukte von Aldevron werden auf dem Gebiet der Gentherapie und des Gen-Editing umfangreich genutzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fargo (North Dakota) und weitere Anlagen in Madison, Wisconsin und Freiburg (Deutschland).

"Seit der Gründung von Aldevron sind wir bestrebt, das Unternehmen der Wahl zur Herstellung hochwertiger Biologika zu sein, die die Arzneimittelentwicklungsziele unserer Kunden unterstützen", sagte Michael Chambers, CEO von Aldevron. "2016 erfolgte die Grundsteinlegung einer neuen GMP-Anlage auf einer Fläche von 4.645 Quadratmetern, die unser erstes Gebäude auf unserem neuen, 2,8 Hektar großen Campus sein wird. Des Weiteren haben wir unsere neue GMP-Source-Anlage errichtet und unseren wissenschaftlichen Plasmid-Service ausgebaut. Im Rahmen der Partnerschaft mit TA Associates können wir unsere Produktionsmöglichkeiten und -kapazitäten erweitern und unsere ständigen Bemühungen vorantreiben, kontinuierlich erstklassige Produkte mit Kundenservice auf höchstem Niveau anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TA und gehen davon aus, von den umfangreichen Erfahrungen und Einblicken des Unternehmens in den Gesundheitsbereich zu profitieren."

"Wir freuen uns, in das aktuelle Führungsteam von Aldevron zu investieren, um die Tradition des Unternehmens zu unterstützen, seine Kunden mit branchenführenden Herstellungs- und Entwicklungsleistungen zu bedienen", sagte Ethan K. Liebermann, Principal bei TA Associates, der in das Board of Directors von Aldevron eintreten wird. "Seit seiner Gründung hat das Unternehmen einen breiten und diversifizierten Kundenstamm aus weltweit führenden biopharmazeutischen Firmen aufgebaut, die unseren Prognosen zufolge weiter expandieren werden. Wir sehen dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem gesamten Führungsteam von Aldevron mit Freude entgegen und freuen uns sehr auf eine lange Partnerschaft mit Fokus auf anhaltendem Wachstum und herausragendem Kundenservice."

"Im Zuge der erheblichen Nachfrage nach Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkt auf Therapien für Krebs, genetische Defekte, entzündliche Erkrankungen und weitere seltene Krankheiten ist der biopharmazeutische Sektor weiterhin ein attraktives Wachstumsfeld", sagte Mark H. Carter, Managing Director bei TA Associates, der in das Board of Directors von Aldevron eintreten wird. "Die Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen von Aldevron haben Wissenschaftlern wichtige Komponenten zur Verfügung gestellt, um wegweisende Forschung und innovative Entdeckungen zu beschleunigen, die das Potenzial haben, den Menschen zu einem gesünderen und produktiveren Leben zu verhelfen. Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Aldevron und freuen uns darauf, auf dem Fundament des Unternehmens aufzubauen und seine Position als weltweit führenden biopharmazeutischen Hersteller auszubauen."

Vogel LLP war als Rechtsberater für Aldevron und Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater für TA Associates tätig.

Über Aldevron, LLC

Aldevron dient der die Biotechnologiebranche mit der Auftragsproduktion von Nukleinsäuren, Proteinen und Antikörpern. Tausende Kunden verwenden die von Aldevron hergestellten Plasmide, RNA und Gen-Editing-Enzyme für Projekte von wissenschaftlichen und klinischen Studien bis zu kommerziellen Anwendungen. Aldevron ist auf die GMP-Herstellung spezialisiert und für die Erfindung des Qualitätssystems GMP-Source bekannt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fargo (North Dakota) und weitere Anlagen in Madison, Wisconsin und Freiburg (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter www.aldevron.com.

Über TA Associates

TA Associates ist eine der größten und erfahrensten globalen wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen hat in mehr als 470 Firmen in der ganzen Welt investiert und mehr als 24 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht. Von seinen Büros in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong aus führt TA Associates Buy-outs und Minderheits-Rekapitalisierungen rentabler Wachstumsunternehmen durch, die in der Verbraucher-, Geschäfts- und Finanzdienstleistungsbranche, im Gesundheitswesen und im Technologiesektor tätig sind. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

