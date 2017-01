Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017, eine der größten Werbe- und LED-Messen in China, findet vom 15. bis zum 18. Februar im Canton Fair Complex in Guangzhou statt. Die Ausstellung umfasst mehr als 20 Fachforen, Gipfeltreffen der Branche, neue Produkteinführungen von weltweit führenden Unternehmen wie Absen sowie Messewettbewerbe und Produktvorführungen von über 1.600 branchenführenden Unternehmen.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/460396/ISLE_2017.jpg



Sachverständige und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen einschließlich Werbung, Technologie und Kunst, zu denen auch der chinesische Top-Schilderdesigner Professor Chen Dan gehört, werden als Messeteilnehmer erwartet, um sich über die neusten Entwicklungen in der LED- und Werbebranche zu informieren und einführende Vorträge über Schilderdesign und -herstellung, Werbedesign und -produktion sowie Lichtkunst zu halten.



- Schilderdesign und -herstellung



Die erste "Engraving in China" Outstanding Artisan Works Exhibition and Award Ceremony sowie das Industry Trend Summit Forum finden am 16. Februar statt, wo Teilnehmer sich aufkommende Technologien ansehen können, die im Bereich Schilderdesign und Holzschnitt, der Gravur von Metall, PVC, Harz, und Kristallglas sowie hinterleuchteten, 3D-, Loch- und Minicomputergravuren verwendet werden.



- Werbedesign



Auf der ISLE werden am 15. Februar außerdem die herausragenden Arbeiten der chinesischen Werbebranche ausgestellt. Diese Arbeiten werden beim Guangdong Outstanding Advertising Works Exhibition and Print Ads Contest ausgewählt, der von der Guangdong Provincial Advertising Association ausgerichtet wird und auf eine erfolgreiche 23-jährige Tradition zurückblicken kann.



- Lichtkunst



An der Preisverleihung des ersten China Display Space Design Contest im Teilbereich für Südchina und am dritten China Art and Technology Summit Forum am 15. Februar 2017 sind nicht nur Wettbewerbsteilnehmer von Hochschulen aus der ganzen Welt beteiligt, sondern auch Vertreter von renommierten globalen Beleuchtungsunternehmen und Designagenturen.



"Die ISLE ist eine bedeutende Veranstaltung in der internationalen Werbeschild- und LED-Branche", kommentierte Herr Lee Yingjie, Direktor von ISLE. "Seit Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, Industrieressourcen für Aussteller und Käufer zu integrieren, damit sie Ideen austauschen, wichtige Trends erkennen und sich auf die Zukunft ausrichten können."



Informationen zu ISLE



Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017 wird von Canton Fair Advertising Co., Ltd., und China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) veranstaltet. Die Messe soll eine vollständig integrierte Lösungsplattform für die LED-Branche für professionelle, anziehende und intelligente Werbeschilder bieten.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.isle.org.cn/en/



Pressekontakt: Linda Chen chenyanhui@cantonfairad.com +86 20 8926 8256