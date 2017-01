FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag nach einem schwachen Wochenstart wieder etwas zuversichtlicher gezeigt. Bestimmendes Thema bleibt aber die US-Wirtschaftspolitik unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der Dax schloss mit plus 0,43 Prozent auf 11 594,94 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Noch ist damit aber die jüngste Hängepartie nicht beendet, denn seit seinem starken Jahresauftakt ist das Börsenbarometer unter dem Strich letztlich bislang nicht vom Fleck gekommen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte um 0,63 Prozent auf 22 711,01 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es indes nur um sehr moderate 0,05 Prozent nach oben auf 1831,31 Punkte./ck/he

