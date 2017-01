Medienmitteilung

Von Aktionären eingereichtes Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen SHL Telemedicine Ltd. bezüglich der Wahl eines externen Verwaltungsrates von israelischem Gericht abgelehnt

Tel Aviv / Zürich, 24. Januar 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass das Bezirksgericht von Tel Aviv ein Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen SHL und ihren externen Verwaltungsrat Ronen Harel abgelehnt hat. Das Gesuch war am 12. Januar 2017 von einer Aktionärsgruppe, vertreten durch Yariv Alroy, eingereicht worden und bezog sich auf die Ernennung von Ronen Harel als externer Verwaltungsrat. Das Gericht dankte beiden Parteien für ihre Bereitschaft den ablehnenden Bescheid zu akzeptieren.

Die Klage gegen SHL, Cai Mengke, and Himalaya Asset Management Limited (Himalaya) wird weiter angehört werden. Auf Verlangen der Kläger wurde Ronen Harel als Partei der genannten Klage gelöscht. Die Kläger werfen Cai Mengke and Himalaya vor, als kontrollierende Aktionäre von SHL gemeinsam zu handeln.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com/).

