Köln (ots) - Seit Ende vergangenen Jahres wird in französischen Medien über einen neuen Vorstandsvorsitzenden des Handelsunternehmens Carrefour spekuliert. In diesem Zusammenhang wurde als möglicher Kandidat für diese Position auch der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Alain Caparros, genannt. Dazu erklärte Caparros heute in Köln: "Ich habe mich vor zwei Jahren dazu entschieden, der Bitte der Aufsichtsräte der REWE Group zu folgen und meinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender unseres Unternehmens vorzeitig um zwei Jahre bis zum 31.12.2018 zu verlängern. Ich war und bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde meinen Vertrag bei der REWE Group selbstverständlich erfüllen und einen reibungslosen Übergang zu meinem Nachfolger organisieren. Einen Wechsel zu Carrefour als Vorstandsvorsitzender schließe ich deshalb definitiv aus."



OTS: Rewe Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52007.rss2



Für Rückfragen:



REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050; Fax: 0221-138898, E-Mail: presse@rewe-group.com