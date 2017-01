Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag in der Gewinnzone beendet. Der ATX stieg 11,29 Punkte oder 0,42 Prozent auf 2.684,17 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund vier Punkte über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 2.680,00 Punkten.Auch an den meisten europäischen Leitbörsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...