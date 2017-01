BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben am Dienstag überwiegend Kursaufschläge verbucht. Marktteilnehmer verwiesen auf das insgesamt leicht positive Umfeld an den europäischen Leitbörsen und die freundliche Tendenz an der Wall Street.

In Moskau stieg der russische RTS-Interfax-Index um 1,56 Prozent auf 1155,38 Punkte.

In Warschau legte der Wig-30-Index um 1,15 Prozent auf 2340,13 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 1,05 Prozent auf 53 988,51 Punkte. Klar nach oben ging es vor allem für Werte aus dem Finanzbereich. Bei der MBank gab es ein deutliches Kursplus von 3,5 Prozent. Die Papiere des führenden polnischen Finanzhauses PKO Bank verbuchten einen Zuwachs von 1,95 Prozent. Bank Pekao rückten um 1,01 Prozent vor und Bank Zachodni legten um 0,90 Prozent zu.

Der tschechische Leitindex PX gewann in Prag 0,36 Prozent auf 930,13 Punkte. Die Kursbewegungen der Einzelwerte in Prag blieben jedoch recht überschaubar. Unter den Schwergewichten legten die Telekomaktien O2 C.R. um 0,8 Prozent zu. Im Finanzbereich gab es unterschiedliche Vorzeichen: Erste Group notierten mit minus 0,01 Prozent praktisch unverändert. Komercni Banka verbuchten ein Plus von 0,2 Prozent und Moneta Money Bank schlossen mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent.

Die Börse in Budapest schloss schwächer. Der ungarische Leitindex Bux gab um 0,66 Prozent auf 32 690,23 Punkte nach. Der Monetär-Rat der Ungarischen Notenbank (MNB) hatte den Leitzins unverändert bei 0,90 Prozent belassen. Diese Entscheidung entsprach den Erwartungen des Marktes. Unter den Einzelwerten standen vor allem Mol unter Verkaufsdruck. Die Papiere des Ölkonzerns fielen um 2,55 Prozent. MTelekom gewannen hingegen 1,18 Prozent. Die Aktien der OTP Bank schlossen mit plus 0,39 Prozent, während die Anteilscheine des Pharmakonzerns Gedeon Richter mit einem Kursabschlag von 0,96 Prozent über die Ziellinie gingen./ste/APA/ajx/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

