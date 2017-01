Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Konjunkturzahlen haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas gestützt. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 11.595 Punkte. Der MDAX legte um 0,6 Prozent auf 22.711 Punkte zu und markierte einen neuen Höchststand. Weiter auf Rekordkurs lag auch der SDAX, der um 0,4 Prozent auf 9.780 Punkte anzog.

Der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist im Januar auf 56,5 von 55,6 gestiegen. Der Markt hatte sich hingegen auf einen leichten Rückgang eingestellt. Marktteilnehmer sprachen von einem überraschend starken konjunkturellen Start in dieses Jahr.

Ein Ausbruch des DAX aus der Seitwärts-Spanne zwischen gut 11.400 und knapp 11.700 Punkten ist aber nach wie vor noch nicht in Sicht. "Dazu fehlen derzeit noch die Anhaltspunkte", sagte Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. Der Umsatz am Aktienmarkt war insgesamt relativ gering.

SAP nach Zahlenausweis Richtung Rekordhoch

Auf der Gewinnerseite stiegen Deutsche Bank um 2,7 Prozent auf 18,34 Euro und Daimler um 1,4 Prozent auf 71,18 Euro.

Der Softwareentwickler SAP hat als erstes DAX-Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr etwas erhöht. Auch die Umsatzprognose für 2020 haben die Walldorfer nach oben geschraubt. Allerdings bewege sich SAP mit diesen Zielen nur im Rahmen der Markterwartungen, sagten Händler. Die Stimmung verbesserte sich aber kontinuierlich, nach Abschlägen im frühen Geschäft zog der Kurs schließlich um 0,7 Prozent an auf 83,46 Euro und näherte sich dem jüngsten Allzeithoch von 84,91 Euro.

Auf der anderen Seite verloren Deutsche Telekom im Sog eines schweren Kurseinbruchs von BT 0,8 Prozent auf 16,19 Euro. Die BT Group hat die Abschreibungen auf das Geschäft in Italien von 145 auf 530 Millionen Pfund erhöht und in der Folge den Ausblick gesenkt. Auch die Pharmawerte Fresenius, FMC und Merck standen auf der Verliererseite.

Manz und Pfeiffer schnellen nach oben

Der Zulieferer für die Solar- und Display-Branche Manz hat einen Großauftrag von 263 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Kurs sprang daraufhin um 7,5 Prozent nach oben. Den Vakuumpumpenproduzenten Pfeiffer Vacuum will der Großaktionär Busch nun komplett übernehmen. Je Aktie bietet Busch 96,20 Euro in bar. Am Markt spekuliert man jedoch bereits auf mehr, der Kurs stieg um 8 Prozent auf 100,25 Euro. Der TecDAX konnte sich gut behaupten.

Während im MDAX die konjunkturabhängigen Jungheinrich, Kion, Salzgitter und nach günstigen Geschäftszahlen auch Schaeffler gefragt waren, wurde der SDAX von Aufschlägen bei Adler Real Estate, Grammer, Hapag Lloyd und Rocket Internet gestützt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,4 (Vortag: 80,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (3,02) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, acht -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.594,94 +0,43% +0,99% DAX-Future 11.587,50 +0,34% +1,25% XDAX 11.588,02 +0,20% +1,23% MDAX 22.711,01 +0,63% +2,35% TecDAX 1.831,31 +0,05% +1,08% SDAX 9.779,97 +0,45% +2,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,55 -65 ===

