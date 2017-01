London - Europas Börsen haben sich am Dienstag weitgehend stabilisiert. Die Anleger zeigten sich etwas erleichtert, dass das Parlament in Grossbritannien über die Austrittserklärung aus der Europäischen Union abstimmen muss. Das entschied das höchste britische Gericht in London und kam damit der Regierung in die Quere. Der britische FTSE 100 reagierte mit moderaten Gewinnen auf die Entscheidung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...