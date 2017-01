Mainz (ots) - Woche 04/17



Di., 24.1.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Machtwechsel in der SPD Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur Moderation: Matthias Fornoff



19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)



20.25 ZDFzeit (VPS 20.15) Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)



21.10 Frontal 21 (VPS 21.00)



21.45 heute-journal Bitte Ergänzung beachten: Kommentar: Chefredakteur Peter Frey



(Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)



------------------------



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



2.55 Frontal 21 (von 21.10 Uhr)



3.30 37° (VPS 3.40) Ich sterbe, wie ich will



4.00 citydreams (HD) Deutschland 2017



(Weiterer Ablauf ab 4.10 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 05/17



Sa., 28.1.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Petra Gerster



(Änderung bitte auch für Sonntag, 29.1.2017, 19.00 Uhr beachten.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246