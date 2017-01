Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leichte Gewinne verbucht. Im Tagesverlauf schwankte der SMI zwischen 8'230 und 8'270 Punkten. Nach dem Minus von gut 2% in der vergangenen Woche und klaren Verlusten am Vortag erhielten die Dividendenpapiere am Berichtstag etwas Rückenwind von einem Entscheid des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...