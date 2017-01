Bodenständiger Weltbürger, hochgebildeter Schulabbrecher, glühender Kämpfer für das Friedensprojekt Europa, begnadeter Redner, Fußballnarr - all das ist der Herausforderer von Angela Merkel: Martin Schulz.

Ein Neuling in der Bundespolitik fordert bei der Wahl im September Kanzlerin Angela Merkel heraus. Martin Schulz war elf Jahre Bürgermeister von Würselen und ist 22 Jahre Mitglied des Europaparlaments. In Berlin hat er sich dagegen nur ab und zu blicken lassen. Für viele ist der 61-Jährige innenpolitisch noch ein unbeschriebenes Blatt.

Vielleicht wird das bei der Bundestagswahl aber auch seine Stärke sein. Ein neues Gesicht, eine neue Sicht auf die Dinge, neue Ideen und ein neuer Politikstil. Den beschreibt Schulz selbst so: "Wenn Politik auf den Bauch von Menschen zielt, ist das in Ordnung. Wer in der Politik nicht in der Lage ist, Emotionen zu wecken, der ist am falschen Platz. In meinem ganzen Leben werde ich aber nicht akzeptieren, wenn Politik systematisch auf die Mobilisierung niederer Instinkte zielt."

Dem Kampf gegen den Populismus hat sich Schulz schon als Präsident des Europaparlaments verschrieben. Einen rechtsradikalen griechischen Abgeordneten hat er einmal wegen rassistischer Äußerungen über Türken aus dem Parlament geworfen - ohne Diskussion.

"Mister Europa" wird Schulz genannt. Er spricht sechs Fremdsprachen - und "Wöschelter Platt". Für seine Verdienste in der Europapolitik wurde der begnadete Redner 2015 mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Auch wegen seiner bisher rein kommunal- und europapolitischen ...

